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Кабмин недовольный работой Нафтогаза по добыче газа

Кабмин недовольный работой Нафтогаза по добыче газа
11:57 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: скриншот

Новости Бизнеса:Правительство недовольно работой НАК "Нафтогаз" в сфере реализации "программы 2020" по добыче украинского газа.

Кабинет министров недоволен работой НАК "Нафтогаз Украины" в сфере реализации программы 20/20 по добыче украинского газа.

Об этом заявил на часе вопросов к правительству в Верховной Раде министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Откровенно скажу: правительство также немного разочаровано результатом программы 20/20, разочаровано предложением НАК "Нафтогаз Украины" по изменению стратегии добычи. Более того, есть решение наблюдательного совета, что теперь оцениваем мы не объемами увеличения, а экономическими показателями", – заявил Оржель.

По его словам, в Украине следует увеличивать добычу собственного газа, увеличивать рентные платежи.

"К сожалению, эти показатели не выполнены. Непосредственно позиция и Минекоенерго, и на правительстве рассматривается этот вопрос, в отношении эффективности работы компании в рамках реализации программы 20/20, – сказал Оржель.

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Напоминаем,в июле 2019 года "Нафтогаз" представил новую стратегию добычи газа в Украине.

До этого руководитель газового дивизиона НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов заявил, что стратегию 20/20, которая предусматривает увеличение добычи газа в 2020 году до 20 млрд кубометров в год, невозможно реализовать.

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Все по теме:

Газ, Нафтогаз, Добыча газа, Алексей Оржель.
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