Скачать
Вторник, 11.02.2020
Зеленский назвал главную стратегию своей команды
Зеленский назвал главную стратегию своей команды
В Украине проверяют пять человек на коронавирус
В Украине проверяют пять человек на коронавирус
Украина встретится с Японией в плей-офф Кубка Федерации
Украина встретится с Японией в плей-офф Кубка Федерации
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 февраля

Сколько зарабатывают фрилансеры в Украине и мире

Сколько зарабатывают фрилансеры в Украине и мире
13:21 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Узнайте, кому и за что готовы платить более $2 тысяч.

Среди украинских фрилансеров 84% имеют полное высшее образование, в то время как глобально этот показатель составляет лишь 79%. А больше всего доходов приносит программирование. Об этом свидетельствуют данные платежной платформы Payoneer, которая провела исследование в сфере фриланса, где изучала уровень оплаты, условия труда, гендерное неравенство и другое.

Миллениалы и поколения-Z (люди, родившиеся с 1980-2000 г. и после 2000) составляют наибольшую часть рабочей силы как на международном рынке фриланса, так и в Украине.

Средний месячный доход украинских фрилансеров (вид деятельности):

  • программирование – $2100;

  • управление проектами –$1500;

  • контроль качества – $1450;

  • IT – $1300;

  • маркетинг –$1050;

  • переводы и создание мультимедиа – по $950;

  • копирайтинг и графический и веб-дизайн – по $800;

  • поддержка клиентов, продажи и финансы – по $650.

Наиболее популярные области деятельности украинских фрилансеров:

  • графический и веб-дизайн;

  • программирование;

  • IT;

  • создание мультимедиа;

  • маркетинг и копирайтинг.

  • В этих индустриях работает 79% опрошенных.

В каких индустриях средние почасовые ставки в Украине существенно отстают от мировых:

  • создание мультимедиа;

  • переводы;

  • управление проектами;

  • поддержка клиентов;

  • продажи и финансы.

Почасовая ставка женщин-фрилансеров в Украине и мире:

  • Северная Америка – $42;

  • Европа – $23;

  • Африка и Ближний Восток – $20;

  • Украина – $16.

Процент от почасовой ставки мужчин:

  • Европа –77%;

  • Африка и Ближний Восток – 77%;

  • Украина – 74%;

  • Северная Америка – 69%.

Количество женщин-фрилансеров в мире:

  • Северная Америка – 44%.

  • Украина – 30%;

  • Европа –28%;

  • Африка и Ближний Восток – 22%;

Женщины зарабатывают больше в наиболее популярной нише: графический и веб-дизайн –$18.8, в то время как мужчины - $17.7.

Еще более сложной является ситуация с возрастной неравенством на рынке фриланса. И в Украине, и в мире фрилансеры, старше 45 лет, составляют менее 10% общего количества. Преобладает возрастная гуппа 25-34 года. В Украине таких 51%, в мире - 48%.

В поисках работы: В Киеве за месяц в службу занятости обратились более трех тыс человек

Основным способом поиска работы онлайн маркетплейсы (UpWork, Fiverr) - 71% фрилансеров в Украине и 68% фрилансеров в других странах продвигают свои услуги на этих платформах. Также достаточно популярным является поиск работы по рекомендациям - 15% украинских работников находят большую часть заказов через "сарафанное радио".

Опрос проводился в декабре 2019 года среди более 7 тыс. фрилансеров, при этом 15% опрошенных респондентов - это фрилансеры из Украины.

Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года крупнейшая минимальная зарплата в странах Евросоюза оказалась в Люксембурге – €2142, что в 12,3 раза больше, чем в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Работа, IT, Фриланс, Программирование, Маркетинг, Копирайтинг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины употреблять чернослив каждый день
02 Сильные и красивые: продукты, которые способствуют росту волос
03 Прогноз погоды: на Украину обрушится штормовой ветер и мокрый снег
04 Назван напиток, который укрепит иммунитет лучше лекарств
05 Зеленский уволил Богдана: кто возглавит Офис президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский уволил Богдана: кто возглавит Офис президента
Зеленский уволил Богдана: кто возглавит Офис президента
Эвакуацию граждан Украины из Хубэя перенесли
Эвакуацию граждан Украины из Хубэя перенесли
Кабмин обнародовал зарплаты и премии министров за январь
Кабмин обнародовал зарплаты и премии министров за январь
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (03.02 – 09.02.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь