Сколько зарабатывают фрилансеры в Украине и мире

Среди украинских фрилансеров 84% имеют полное высшее образование, в то время как глобально этот показатель составляет лишь 79%. А больше всего доходов приносит программирование. Об этом свидетельствуют данные платежной платформы Payoneer, которая провела исследование в сфере фриланса, где изучала уровень оплаты, условия труда, гендерное неравенство и другое.
Миллениалы и поколения-Z (люди, родившиеся с 1980-2000 г. и после 2000) составляют наибольшую часть рабочей силы как на международном рынке фриланса, так и в Украине.
Средний месячный доход украинских фрилансеров (вид деятельности):
программирование – $2100;
управление проектами –$1500;
контроль качества – $1450;
IT – $1300;
маркетинг –$1050;
переводы и создание мультимедиа – по $950;
копирайтинг и графический и веб-дизайн – по $800;
поддержка клиентов, продажи и финансы – по $650.
Наиболее популярные области деятельности украинских фрилансеров:
графический и веб-дизайн;
программирование;
IT;
создание мультимедиа;
маркетинг и копирайтинг.
В этих индустриях работает 79% опрошенных.
В каких индустриях средние почасовые ставки в Украине существенно отстают от мировых:
создание мультимедиа;
переводы;
управление проектами;
поддержка клиентов;
продажи и финансы.
Почасовая ставка женщин-фрилансеров в Украине и мире:
Северная Америка – $42;
Европа – $23;
Африка и Ближний Восток – $20;
Украина – $16.
Процент от почасовой ставки мужчин:
Европа –77%;
Африка и Ближний Восток – 77%;
Украина – 74%;
Северная Америка – 69%.
Количество женщин-фрилансеров в мире:
Северная Америка – 44%.
Украина – 30%;
Европа –28%;
Африка и Ближний Восток – 22%;
Женщины зарабатывают больше в наиболее популярной нише: графический и веб-дизайн –$18.8, в то время как мужчины - $17.7.
Еще более сложной является ситуация с возрастной неравенством на рынке фриланса. И в Украине, и в мире фрилансеры, старше 45 лет, составляют менее 10% общего количества. Преобладает возрастная гуппа 25-34 года. В Украине таких 51%, в мире - 48%.
Основным способом поиска работы онлайн маркетплейсы (UpWork, Fiverr) - 71% фрилансеров в Украине и 68% фрилансеров в других странах продвигают свои услуги на этих платформах. Также достаточно популярным является поиск работы по рекомендациям - 15% украинских работников находят большую часть заказов через "сарафанное радио".
Опрос проводился в декабре 2019 года среди более 7 тыс. фрилансеров, при этом 15% опрошенных респондентов - это фрилансеры из Украины.
Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года крупнейшая минимальная зарплата в странах Евросоюза оказалась в Люксембурге – €2142, что в 12,3 раза больше, чем в Украине.