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"Большое строительство": чем займется "Укравтодор" весной

"Большое строительство": чем займется "Укравтодор" весной
15:55 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:В Укравтодоре рассказали о планах дорожных работ начиная с весны.

Глава Укравтодора Александр Кубраков назвал этапы строительства дорог в 2020 году. Работы планируют осуществлять в течение года, а не в последний месяц.

Об этом он сказал во время участия в мероприятии "Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование", передает УНН.

"Старт большого строительства запланирован с 1 марта 2020 года. На первом этапе начнутся те участки, те проекты, которые уже есть или переходные, или уже являются протендерными, или в рамках сотрудничества с МФО, определенные в 2019 году или раньше. С 1 апреля - 1 мая стартуют другие проекты, которые сейчас в тендерном процессе, или сейчас в процессе проектирования, или которые проходят государственную экспертизу", - сказал Александр Кубраков.

Он отметил, что таким образом за три месяца Укравтодор начнет все основные этапы строительства.

Строительство дорог: Гончарук заверил, что никаких "схематозов" не будет

"А дальше, с мая по ноябрь, нас ждет действительно историческая интенсивность дорожных работ. То есть, мы не планируем это делать в последние два месяца, в последний месяц года, или когда снова выпадет снег, делать это в декабре. Такого не будет", - добавил Александр Кубраков.

Как известно, Алексей Гончарук пообещал, что за год в Украине появятся 4 тыс. км. качественных дорог.

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Украина, Дороги, Автодороги, Укравтодор, Александр Кубраков.
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