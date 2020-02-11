Строительство дорог: Гончарук заверил, что никаких "схематозов" не будет

Новости Украины:Алексей Гончарук заявил, во время масштабного строительства дорог не будет никаких "темных схем".

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что при масштабном дорожном строительстве, которое стартует в Украине с 1 марта, не будут работать никакие коррупционные схемы.

Об этом он сказал во время презентации планов по дорожному строительству в 2020 году "Сшить Украину".

"Мы обещаем, что во время масштабного строительства дорог не будет коррупции, "схематозов", "откатов"... Мы строим не дороги, а возможности. Каждая дорога - это возможности для людей, которые проживают на той или иной территории", - отметил он.

"Это не просто объект инфраструктуры", - добавил премьер.

Как сообщалось ранее, Гончарук считает главной задачей на 2020 год строительство дорог в Украине.

"Дорогами нужно сшить страну, это задача, пожалуй, №1 на следующий год", - заявил глава правительства в конце прошлого года.

Напомним, Владимир Зеленский намерен приблизить украинские зарплаты к польским.