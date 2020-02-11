Зеленский намерен за 4,5 года сделать зарплаты украинцев такими, как в Польше

Владимир Зеленский намерен приблизить украинские зарплаты к польским.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении приблизить уровень средней заработной платы украинцев до уровня зарплат в Польше за время своей каденции.

Об этом говорится в видео, размещенном на странице Офиса президента в Facebook.

"Я хочу, чтобы у нас средняя заработная плата была, как в Польше. Я уверен, я хочу верить, что мы за эти четыре с половиной года осуществим эту мечту. Почему как в Польше? Потому что в Польше сейчас несколько уже миллионов украинцев. А почему они вернутся? Вернутся, только если здесь будет мотивация", - заявил он.

"Хотя бы немного меньше чем в Польше, уже нормально, хотя бы 70% от польской заработной платы. Я думаю, что победит все же, что ты хочешь быть дома", - добавил глава государства.

Напомним, Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место своего советника Андрея Ермака.