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Коболев о рынке газа для населения: Важно разрешить свободную смену поставщика

Коболев о рынке газа для населения: Важно разрешить свободную смену поставщика
16:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Председатель "Нафтогаза" назвал два условия открытия рынка газа для населения.

Рынок газа для населения может заработать, если выполнить два условия: разрешить гражданам менять поставщика независимо от наличия долгов и запретить облгазам отключать потребителя в течение года после перехода.

Об этом в интервью "Украина 24" сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Очень важно разрешить свободную смену поставщика в категории населения. Сейчас, чтобы сменить поставщика газа, потребитель должен потратить почти 100 дней. Более того, это не значит, что этот (вопрос - ред.) решится успешно, ведь проблема различных спорных долгов - например, начисление температурного коэффициента", - сказал Коболев.

По его мнению, целесообразно разрешить потребителям из категории населения менять поставщика независимо от наличия долгов.

Коболев: "Нафтогаз" предлагает выполнять еще одну важную функцию

"Спор относительно коэффициентов будет продолжаться еще год-два-три, и газоснабжающие компании заинтересованы его долго поддерживать", - отметил Коболев.

Также, считает Коболев, следует запретить облгазам отключать потребителей в течение года после смены поставщика, чтобы не дать им шантажировать потребителей.

"Это надо запретить и разрешить свободный переход. Это создаст конкурентный рынок газа", - добавил Коболев.

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Газ, Нафтогаз, Андрей Коболев, Рынок газа.
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