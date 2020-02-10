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Коболев: "Нафтогаз" предлагает выполнять еще одну важную функцию

Коболев: "Нафтогаз" предлагает выполнять еще одну важную функцию
13:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:"Нафтогаз" может начать выполнять задачи по достижению энергонезависимости страны.

НАК "Нафтогаз Украины" обсуждает с правительством его ожидания и роль Нафтогаза после анбандлинга и отмены ПСО. Одной из задач, которую может выполнять компания, является уменьшение потребности Украины в импорте газа и достижение энергонезависимости.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Учитывая ситуацию с ценами, запасами, добычей, и то, что в стране большой объем газа потребляется неэффективно, "Нафтогаз" предлагает выполнять еще одну важную функцию. Это уменьшение потребности Украины в импорте газа и достижение энергонезависимости не только из-за наращивания добычи, но и из-за снижения потребления. Мы ориентируемся на экономически целесообразные решения, но такая задача вряд ли будет интересна небольшим коммерческим компаниям. Новое правительство понимает очень простую вещь. Счет конечного потребителя зависит от объема потребления и от цены газа. Цена с 1 мая будет регулироваться рынком, конкуренцией между поставщиками. На рыночную цену повлиять никто не сможет. А вот на объем влиять можно и нужно", - рассказал председатель правления НАК.

По мнению Коболева, вполне достижимой целью является уменьшение объема потребления даже в два раза.

"В масштабах государства это означает экономию на импорте, экономию в валюте, рост ВВП, рост экономического благосостояния, больше денег у людей на другие расходы. Эти результаты может обеспечить только крупная компания, у которой есть преимущество масштаба. Допустим, мы поставили себе амбициозную цель поменять один миллион газовых котлов в год. Я не говорю, что такая цель стоит, но к примеру. Для того чтобы купить котлы по минимальной цене, при этом хорошего качества, вам нужно с каким-то крупным производителем договориться об очень большом объеме. Это в том числе рабочие места, зарплаты людям, которые все это ставят, и это экономия. Вот для таких вещей нужна крупная государственная компания. Но мы не считаем, что "Нафтогаз" должен эту функцию выполнять всегда", - добавил Коболев.

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По словам председателя правления НАК, у компании есть финансовый ресурс, однако "узкое место" - это способность устанавливать это оборудование.

"В прошлом году мы подписали миллиардный контракт с китайской компанией Sinosure. У нас есть доступ к очень дешевому китайскому финансированию. Большинство оборудования, которое необходимо для энергоэффективности, производится в больших масштабах именно там. Даже такими мировыми гигантами, как Bosch и другими - это все там есть... Освоить его (миллиард, - ред.) за год, как вы понимаете, не получится. Узкое место - это способность устанавливать это оборудование. Мы с 2016 года находимся в диалоге с правительством по одной простой предложения. Есть огромное количество получателей субсидий, у которых очень старые и неэффективные котлы. Этим потребителям можно поставить современное, более эффективное оборудование, и ту экономию, которая будет получена, использовать для погашения его стоимости", - сказал Коболев.

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"Нафтогаз" будет выполнять и другие функции, которые на сегодняшний день обсуждаются с правительством.

"Мы обсуждаем сейчас с правительством его ожидания от "Нафтогаза" и каким он видит нашу роль после анбандлинга и отмены ПСО. У нас остается добыча, торговля и поставки газа. Кто-то должен отвечать за безопасность поставок газа, за то, чтобы газ был в наличии в стране, в любой ситуации. Эту работу обычно выполнял "Нафтогаз"...В декабре Газпром не рискнул полностью переходить на европейские правила в Украине, из-за нерешенной проблемы с регулировкой разбалансов. Поэтому контракт подписан между Газпромом и "Нафтогазом". Как минимум для его выполнения нужен НАК", - отметил Коболев.

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Нафтогаз, Энергоэффективность, Андрей Коболев, Анбандлинг.
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