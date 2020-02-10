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Нафтогаз готовит новые иски к Газпрому

Нафтогаз готовит новые иски к Газпрому
11:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:"Нафтогаз" допускает новые иски к "Газпрому" в международный арбитраж и антимонопольный орган ЕС.

НАК "Нафтогаз Украины" рассматривает возможности подачи новых исков к ПАО "Газпром" в международный арбитраж и антимонопольный орган ЕС, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"На этой неделе мы завершаем подготовку к очередному представлению документов в рамках арбитражного процесса против Российской Федерации в отношении активов в Крыму. Этот арбитражный процесс продолжается уже несколько лет", - написал Витренко.

По его словам, над этим арбитражным процессом в Нафтогазе работает две команды - юридическое направление и экономическое.

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"Замечу, что в арбитраже по активам в Крыму нам противостоит государство Российская Федерация, а не Газпром, и поэтому этот арбитраж не подпадает под соглашение об урегулировании с Газпромом, которое Нафтогаз заключил в декабре после того, как Газпром выполнил решение Стокгольмского арбитража оплатить нам компенсацию в размере 4,6 миллиарда долларов (плюс 400 млн долларов процентов на дату окончательного расчета), и согласился продолжить транзит газа", - написал Витренко.

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Все по теме:

Газпром, Нафтогаз, Евросоюз, Международный арбитраж, Юрий Витренко.
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