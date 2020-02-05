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Зеленский нашел применение выплаченным Газпромом $2,9 млрд

Зеленский нашел применение выплаченным Газпромом $2,9 млрд
07:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса:Президент Владимир Зеленский предложил направить 2,9 миллиарда долларов, которые Нафтогаз отсудил у Газпрома, на развитие инфраструктуры и медицины в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил направить 2,9 миллиарда долларов, которые Нафтогаз получил от Газпрома в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.

Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба Главы государства.

"Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог – это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов – построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине", – заявил Зеленский на совещании с представителями Кабмина и Верховной Рады.

Он дал задание правительству в двухнедельный срок подготовить все необходимые проекты документов.

Правительство создаст Министерство по вопросам оккупированных территорий

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием представителей Кабинета Министров и Верховной Рады, посвященное выполнению поставленных перед правительством задач и планам на ближайшее будущее. 

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Все по теме:

Газпром, Нафтогаз, Кабмин, Инфраструктура, Медицина, Владимир Зеленский.
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