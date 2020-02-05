Зеленский нашел применение выплаченным Газпромом $2,9 млрд

Новости Бизнеса:Президент Владимир Зеленский предложил направить 2,9 миллиарда долларов, которые Нафтогаз отсудил у Газпрома, на развитие инфраструктуры и медицины в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил направить 2,9 миллиарда долларов, которые Нафтогаз получил от Газпрома в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.

Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба Главы государства.

"Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог – это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов – построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине", – заявил Зеленский на совещании с представителями Кабмина и Верховной Рады.

Он дал задание правительству в двухнедельный срок подготовить все необходимые проекты документов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием представителей Кабинета Министров и Верховной Рады, посвященное выполнению поставленных перед правительством задач и планам на ближайшее будущее.