Правительство создаст Министерство по вопросам оккупированных территорий

Новости Украины:В Кабмине было принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в Кабмине было принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

"Это даст нам возможность намного более эффективно работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и временно перемещенными лицами", - заявил Гончарук.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский со своей стороны отметил, что продолжается работа над запуском украинского телеканала, который будет транслироваться на оккупированные территории.

Также изучается возможность усиления направления спорта в указанном ведомстве, в частности, путем создания соответствующего агентства.

Алексей Гончарук рассказал о мерах по усилению сотрудничества между правительством и Верховной Радой, на необходимости которой также подчеркивал Президент во время предыдущей встречи с Премьер-министром.

Также Премьер пообещал, что Кабмин готов предоставить отчет о своей работе.

"Договорились о том, что в ближайшее время вместе с правительством и председателями парламентских комитетов проведем стратегическую сессию, чтобы серьезно поговорить на тему стратегии страны. Также министры на этой неделе проведут в профильных парламентских комитетах презентации того, что было сделано за 5 месяцев и что планируется на ближайший год", - отметил премьер. Как ранее сообщало агентство, Президент поддержал решение Кабмина ограничить зарплаты чиновникам.