В НБУ назвали причины замедления роста цен в январе

Новости Бизнеса:В Нацбанке называют основным фактором снижения инфляции воздействие прошлогоднего укрепления гривны.

Замедление инфляции в Украине в январе 2020 года до 3,2% в годовом выражении было ожидаемым и соответствует траектории прогноза.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, показатель инфляции будет находиться ниже целевого диапазона в 5% плюс/минус 1 п.п. в течение следующих месяцев, все еще отражая эффект прошлогоднего укрепления гривни, более низких мировых цен на энергоресурсы и ослабления давления со стороны предложения отдельных продуктов питания.

"Однако к концу года инфляция вернется в пределы целевого диапазона в результате высокого внутреннего спроса и дальнейшего смягчения монетарной политики НБУ", - отметил регулятор.

Как сообщалось, инфляция в Украине в январе 2020 года в годовом выражении составила 3,2%, замедлившись с 4,1% в декабре.

Национальный банк Украины в январе снизил прогноз роста потребительских цен в Украине в 2020 году до 4,8% с 5%, прогнозируемых ранее. Государственный бюджет Украины на 2020 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с показателем инфляции на уровне 5,5%.