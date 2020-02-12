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В Украине появилось Агентство для управлению госдолгом

В Украине появилось Агентство для управлению госдолгом
12:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Правительство создало Агентство по управлению государственным долгом.

Кабинет министров Украины на заседании в среду создал Агентство по управлению государственным долгом, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство создало Долговое агентство для того, чтобы наша страна не имела проблем с погашением ранее взятых займов. Только за 2019-й год успешная реализация Минфином Среднесрочной стратегии управления госдолгом позволила сэкономить около 19 млрд грн расходов на обслуживание государственного долга. Еще лучших результатов ожидаем благодаря запуску Долгового агентства, которое будет максимально оперативно и эффективно применять инструменты для управления государственным долгом", - написал он в Twitter в среду.

Как отметил Гончарук, создание Долгового агентства является необходимым условием выполнения плана действий правительства по снижению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов. Такая модель успешно работает, например, в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции, добавил он.

Согласно проекту постановления на правительственном сайте, Долговое агентство должно проводить сделки с госдолгом, включая обмен, выпуск и продажу долговых обязательств, использование деривативов и операции купли-продажи ценных бумаг с указанием обратной их продажи или покупки через определенный срок по заранее оговоренной цене.

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Помимо этого правительство намерено возложить на орган управление ликвидностью единого казначейского счета (ЕКС) и валютных счетов государственного бюджета, в том числе размещение временно свободных средств ЕКС и валютных счетов госбюджета по согласованию с министром финансов.

Долговое агентство будет также организовывать осуществление расходов на выплаты по государственным деривативам, проводить анализ и совершать активные операции с государственными деривативами в соответствии с решениям Кабмина.

Главу агентства будет назначать Кабмин по предложению Комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы по итогам конкурса.

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Кабмин, Госдолг, Агентство, Алексей Гончарук.
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