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В мире появился дефицит сахара

В мире появился дефицит сахара
13:10 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса:Засуха в Таиланде и потеря урожаев в Северной Америке создали дефицит сахара на мировом рынке, который еще не так давно имел дело с избыточным предложением Индии.

Чуть ли не сразу после того, как главные мировые трейдеры дали прогноз о сокращении глобальных запасов сахара, Индонезия, которая остается крупнейшим в мире импортером нерафинированного сладкого продукта, объявила о желании купить его рекордные объемы.

Страна на юго-востоке Азии заявила, что собирается импортировать около 1,4 миллиона тонн нерафинированного сахара или 1,33 миллиона тонн рафинированного для потребления домохозяйствами в 2020 году, а также в начале 2021-го. Об этом пишет Time.

Это более чем в 11 раз больше, чем Индонезия купила в прошлом году. Тем временем, ожидается, что внутреннее производство будет сокращаться в то же время, когда локальный спрос будет расти.

"По идеальному сценарию, у нас должно быть не менее 1,3 миллиона тонн в запасах по состоянию на начало 2021 года", - сказал главный советник Индонезийской сахарной ассоциации журналистам в Джакарте.

"Если дополнительных поставок через импорт не будет в то время, когда спрос продолжает расти, цены точно будут расти", - добавил он.

Засуха в Таиланде: производство сахара в стране может сократиться на 30%

Издание пишет, что глобальные цены на сахар подскочили на 12% с начала этого года из-за того, что засуха сократила поставки из Тайланда, который остается вторым в мире экспортером продукта. Падение тайских поставок стало неприятным сюрпризом для трейдеров во времена, когда Евросоюз уже производит меньше, Бразилия перерабатывает большую часть своего урожая тростника в этанол, а холодная погода навредила урожаям в Северной Америке.

Лондонская компания по торговле сырьем ED&F Man Holdings Ltd повысила свой прогноз мирового дефицита сахара в этом сезоне на 10%. В компании считают, что недостаток составит 7,7 миллионов тонн после прошлогоднего избытка. Рынок, который раньше имел дело с избыточным предложением из Индии, теперь испытывает дефицит сахара, - считают в LMC International.

Украина значительно сократила производство сахара

Потребление продовольствия в крупнейшей экономике Юго-восточной Азии за прошедшее десятилетие вырос из-за изменения в диете и образе жизни индонезийцев. Увеличение спроса в Индонезии может пойти на пользу главным производителям сахара, таким как Индия и Бразилия, которые пытаются заполнить брешь, созданную обвалом поставок из Таиланда.

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Индия, Сахар, Засуха, Тайланд, Дефицит сахара.
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