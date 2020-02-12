Правительство открыло реестры органической продукции

Новости Бизнеса:Проверить подлинность продукта и действительность маркировки "Органическая продукция" можно будет через телефон.

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил порядок ведения реестров операторов, органов сертификации, органических семян и посадочного материала.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Отныне люди с телефона или компьютера смогут проверить подлинность продукта, а также действительность маркировку "органическая продукция". Потребители натуральной продукции получат расширенную достоверную информацию о производителях органической продукции, органах сертификации, наличии органических семян и посадочного материала", - написал премьер-министр Алексей Гончарук.

Базами данных смогут пользоваться все участники рынка для осуществления хозяйственной деятельности.

Согласно пояснительной записке к постановлению, ожидается, что ведение данных реестров будет способствовать развитию и прозрачности органического сектора, позволит оперативно реагировать на случаи фальсификации органической продукции и улучшит имидж Украины как надежного производителя продукции.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании в среду создал Агентство по управлению государственным долгом.