"Не прошлое, а текущее": Учителя будут получать зарплату по-новому

Новости Бизнеса:Правительство выделило дополнительно 2,2 миллиарда на зарплаты учителям.

Правительство направило дополнительно 2,2 млрд гривень для выплаты заработных плат учителям.

Это решение было принято на заседании Кабмина в среду, 11 февраля, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Сейчас мы впервые за 4 года при расчете количества средств на зарплаты учителей учли данные не прошлого, а этого учебного года. Поскольку в формулу, по которой рассчитывается заработная плата, закладывается показатель наполняемости класса, эти данные существенно влияют на формирование бюджета. Деньги, которые мы сейчас "докинули" на места, не повлияют на ставку или обязательные выплаты. Однако они позволят местным властям платить полную надбавку за престижность и премии", - отметила министр образования и науки Анна Новосад.

Так, выплата средств педагогам впервые будет осуществляться из расчета реального количества учеников, а не по прошлогодним данным.

Благодаря этим средствам бюджеты городов областного значения увеличатся на 933,6 млн, районные бюджеты увеличатся на 588,4 млн, бюджеты объединенных территориальных громад увеличатся на 712,3 млн.

"Хочу подчеркнуть, что это решение никак не повлияет на учителей, которым городские власти и до этого выплачивали все надбавки и премии. К таким городам, например, относится Киев. В то же время, мы намерены изменить подход к выплате зарплаты учителям, увеличив базовую ставку. Я убеждена, что это сделает профессию учителя более защищенной и создаст превентивный механизм для местной власти, которая часто манипулирует надбавками среди работников-бюджетников", - добавила Новосад.