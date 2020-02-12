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Среда, 12.02.2020
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"Отопление будет дешевле": В Украине планируют снизить цены на газ и теплоэнергию

"Отопление будет дешевле": В Украине планируют снизить цены на газ и теплоэнергию
17:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:Власти планируют снизить цену на газ и тепло в феврале этого года в Украине.

В феврале в Украине планируется снижение цены на газ и теплоэнергию.

Об этом заявил на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг глава комиссии Валерий Тарасюк.

"Тепло у нас зависит от газа. Есть прямая зависимость, сколько стоит газ - и цена на тепло. Прежде всего, это дома и квартиры, которые отапливаются газом. У нас прогнозируется снижение цены на газ в феврале. Итак отопление также будет стоить дешевле", - сообщил Тарасюк. 

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Он пояснил, что в Теплоэнерго в процессе установления тарифов является инерция - они должны устанавливаться заблаговременно, с учетом прогноза и факта прошлого года.

"По инициативе Президента, правительство приняло постановление, которое дает право делать скидки в платежках предприятий Теплоэнерго, некоторые этим правом воспользовались, некоторые - нет. Не надо обвинять тех, кто еще не воспользовался этим правом, ведь тарифы пока еще не пришли к экономически обоснованному уровню. Мы сейчас этим занимаемся", - добавил Тарасюк.

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Газ, Украина, Электроэнергия, Население, Финансы, Теплоенергия.
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