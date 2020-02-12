Ежегодный рост зарплат: В Германии обнародовали статистику за прошедшие шесть лет

Новости мира:Власти Германии заявили о росте зарплат в шестой раз подряд за каждый год.

Уровень реальных доходов в Германии в 2019 году вырос в шестой раз подряд.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, такие данные 12 февраля обнародовало Федеральное статистическое ведомство Германии.

В то время как показатели заработных плат прошлого года увеличились на 2,6%, потребительские цены выросли всего на 1,4%. Таким образом реальные зарплаты за год повысились на 1,2%. В 2018 году аналогичный показатель составил 1,3%.

"Таким образом, в 2019 году продолжилась тенденция прошлых лет, в течение которых общие суммы заработка наемных работников росли быстрей, чем потребительские цены", - говорится в заявлении ведомства.

С 2010 года рост реальных цен в Германии ежегодно составлял в среднем 1,2%. Эта тенденция, а также рекордный уровень занятости последних лет в значительной степени оживили экономический рост в стране.

Как сообщалось, месячная минимальная заработная плата в восточных странах Евросоюза составляла в прошлом году менее 600 евро, тогда как на северо-западе она достигала более 1500 евро.