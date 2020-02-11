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Меркель теряет поддержку в Тюрингии

Меркель теряет поддержку в Тюрингии
14:05 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Ангела Меркель отправила в отставку чиновника из восточных федеральных земель, из-за скандальных выборов в Тюрингии.

После обвинений в сговоре с ультраправыми поддержка партии канцлера Ангелы Меркель в восточной федеральной земле Тюрингия обвалилась, а "Левых" - существенно возросла. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Уровень поддержки "Левых" увеличился до 39% - это на 8 пунктов выше, чем было в октябре. Христианско-демократический союз (ХДС) Меркель "упал" примерно на столько же - от 21,7% до 13%.

"Свободные демократы" (FDP), чей кандидат в премьер-министры Томас Кеммерих оказался в центре скандала, опустились лишь до 4%. Это означает, что они бы не попали в земельный парламент, если бы выборы в него проходили сегодня.

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Самым неожиданным является то, что поддержка ультраправой AfD, несмотря на скандал, немного выросла - от 23,4% до 24%. Опрос провел институт Infratest dimap по заказу MDR.

Как сообщалось ранее, действующий лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр после скандала заявила, что покинет пост главы партии и не будет выдвигаться в канцлеры.

Это произошло после того, как за премьера Тюрингии Томаса Кеммериха проголосовали депутаты от FDP, ХДС и AfD. Это первый случай в истории Германии, когда премьер федеральной земли получил должность благодаря голосам AfD.

Напомним, Ангела Меркель отправила в отставку чиновника восточных федеральных земель из-за скандальных выборов.

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Германия, Ангела Меркель, Тюрингия.
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