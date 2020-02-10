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Преемница Меркель не будет претендовать на пост канцлера ФРГ

Преемница Меркель не будет претендовать на пост канцлера ФРГ
11:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Аннегрет Крамп-Карренбауэр не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера

Глава Христианско-демократического союза и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр не будет выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера ФРГ и откажется от должности партийного лидера, сообщил журналистам официальный представитель ХДС, его цитирует газета Welt.

О своем решении Крамп-Карренбауэр сообщила президиуму партии утром в понедельник, решение стало следствием внутриполитического скандала в Тюрингии.

По ее словам, "части ХДС не до конца прояснили свое отношение с "Альтернативой для Германии" и "Левыми". Сама Крамп-Карренбауэр выступает категорически против сотрудничества с правой "Альтернативой" и "Левыми".

В Тюрингии, бывшей восточногерманской земле, представитель Свободной демократической партии Германии СвДП Томас Кеммерих был избран на должность премьер-министра регионального правительства при поддержке местных депутатов от правящей консервативной партии ХДС (Христианско-демократический союз Германии) и правой "Альтернативы для Германии".

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ХДС и СвДП считают для себя неприемлемым сотрудничество с "Альтернативой" на федеральном уровне. По мнению Крамп-Карренбауэр, в парламент Тюрингии надо провести новые выборы.

Исследовательский институт Forsa провел в регионе репрезентативный опрос, который показал, что в случае новых выборов ХДС может рассчитывать только на 12% голосов избирателей, а СвДП вообще может больше не попасть в парламент, так как за партию готовы голосовать теперь лишь 4% избирателей. Основной процент голосов в случае новых выборов могут получить "Левые" (37%) и "Альтернатива для Германии" (24%). C 2014 года и до последних выборов парламентом Тюрингии руководил представитель "Левых" Бодо Рамелов.

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Ангела Меркель, ХДС, Канцлер Германии, Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
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