Скандальные выборы в Тюрингии: Меркель отправляет в отставку чиновника

Новости мира:Ангела Меркель отправила в отставку чиновника восточных федеральных земель из-за скандальных выборов.

Уполномоченный правительства Германии по делам восточных федеральных земель Кристиан Хирте объявил в субботу, 8 февраля, об отставке. Об этом сообщает DW.

"Канцлер Меркель сказала мне, что я больше не могу быть уполномоченным Федерального правительства по делам восточных земель. Поэтому, следуя ее предложению, я попросил об увольнении", - сообщил Хирте.

Ранее Кристиан Хирте публично поздравил главу Свободной демократической партии (СвДП) в регионе Томаса Кеммериха с избранием премьер-министром Тюрингии, которое состоялось благодаря голосам правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ). Победа Кеммериха вызвала политический скандал в Германии. В первый же день после избрания он заявил об отставке по решению своей партии. Канцлер ФРГ Меркель тогда выступила за пересмотр итогов голосования ландтаге Тюрингии.

Хирте поздравил Кеммериха в Twitter, написав, что его избрание подтверждает центристский "красно-красно-зеленый" выбор жителей Тюрингии, за что подвергся жесткой критике, в том числе со стороны своих однопартийцев по Христианско-демократическому союзу (ХДС), где он занимает должность заместителя главы отделения в Тюрингии.

Напомним, Меркель и Курц не сошлись во мнениях относительно операции "София".