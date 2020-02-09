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Скандальные выборы в Тюрингии: Меркель отправляет в отставку чиновника

Скандальные выборы в Тюрингии: Меркель отправляет в отставку чиновника
09:06 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:Ангела Меркель отправила в отставку чиновника восточных федеральных земель из-за скандальных выборов.

Уполномоченный правительства Германии по делам восточных федеральных земель Кристиан Хирте объявил в субботу, 8 февраля, об отставке. Об этом сообщает  DW.

"Канцлер Меркель сказала мне, что я больше не могу быть уполномоченным Федерального правительства по делам восточных земель. Поэтому, следуя ее предложению, я попросил об увольнении", - сообщил Хирте.

Ранее Кристиан Хирте публично поздравил главу Свободной демократической партии (СвДП) в регионе Томаса Кеммериха с избранием премьер-министром Тюрингии, которое состоялось благодаря голосам правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ). Победа Кеммериха вызвала политический скандал в Германии. В первый же день после избрания он заявил об отставке по решению своей партии. Канцлер ФРГ Меркель тогда выступила за пересмотр итогов голосования ландтаге Тюрингии.

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Хирте поздравил Кеммериха в Twitter, написав, что его избрание подтверждает центристский "красно-красно-зеленый" выбор жителей Тюрингии, за что подвергся жесткой критике, в том числе со стороны своих однопартийцев по Христианско-демократическому союзу (ХДС), где он занимает должность заместителя главы отделения в Тюрингии.

Напомним, Меркель и Курц не сошлись во мнениях относительно операции "София".

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Германия, Ангела Меркель, Отставка, Кристиан Хирт.
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