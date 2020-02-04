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Меркель и Курц не сошлись во мнениях относительно операции "София"

Меркель и Курц не сошлись во мнениях относительно операции "София"
10:02 Сегодня Телеграф Європейська правда

Новости мира:Операция "София" направлена на то, чтобы перекрыть пути контрабанды беженцев в Средиземном море.

Канцлер Германии Ангела Меркель и ее австрийский коллега Себастьян Курц имеют принципиально разные мнения относительно операции "София", направленной на нейтрализацию путей контрабанды беженцев в Средиземноморье. Об этом сообщает Euractiv.

После заседания министров иностранных дел главный дипломат ЕС Жозеп Боррель предложил возобновить военную миссию ЕС с целью мониторинга эмбарго на вооружение Ливии, которое было недавно согласовано в Берлине.

Германия поддерживает эту идею, Австрия строго против. Меркель на встрече с Курцем в Берлине заявила, что было бы лучше, если бы государственные организации взяли на себя морские спасательные операции, а не частные корабли, как это происходит сейчас.

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"Но мы здесь определяем приоритеты по-разному, это нужно сказать", - сказала Меркель, имея в виду несовпадение с позицией Австрии.

Курц считает, что кораблям ЕС придется спасать африканских мигрантов, и беженцы вскоре могут воспринимать это как "билет в Европу". Он добавил, что это может побудить людей осуществить опасное путешествие и привести к возобновлению смертей в Средиземноморье.

Как известно, патрулирование в Средиземном море прекратилось в прошлом году из-за спора между Италией и другими государствами-членами о том, что делать со спасенными в море мигрантами. Миссия все еще обучает ливийскую береговую охрану.

Напомним, ЕС ожидает, что Британия подтвердит участие в Европейской конвенции по правам человека. 

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Германия, Беженцы, Ангела Меркель, Средиземное море, Себастьян Курц.
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