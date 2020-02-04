ЕС ожидает, что Британия подтвердит участие в Европейской конвенции по правам человека

Новости мира:ЕС предлагает Лондону соглашение на основе равной конкуренции без каких-либо пошлин и квот.

Еврокомиссия предлагает определить сотрудничество в сферах внутренней и внешней безопасности одним из ключевых элементов будущего соглашения между ЕС и Великобританией. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил глава делегации ЕС на переговорах с Великобританией Мишель Барнье.

В частности, он упомянул о террористическом нападении в Лондоне 2 февраля и подчеркнул, что в мандате на переговоры предложено "наладить такое сотрудничество, чтобы гарантировать безопасность как во внутреннем, так и во внешнем измерениях".

По словам Барнье, для успешного сотрудничества в сфере внутренней безопасности необходимо соблюдение трех условий: Британия должна подтвердить свое участие в Европейской конвенции по правам человека, ее правительство должно установить адекватные стандарты для защиты данных, а также согласовать эффективный механизм урегулирования споров на основе уважения к европейскому законодательству.

В вопросах внешней безопасности, как предлагается в мандате на переговоры, стороны должны создать такую правовую среду, которая позволит им работать вместе, обмениваться информацией и опытом в урегулировании конфликтов и в отстаивании мира.

"Эти двусторонние механизмы должны в полной мере уважать независимость и суверенитет Европейского Союза, и также автономию и суверенитет Объединенного Королевства", - добавил Барнье.

Он отметил, что уже 12 февраля должен подать предложения относительно переговорного мандата на сессии Европарламента. После этого предложения Еврокомиссии должны быть рассмотрены и утверждены Европейским Советом.

Как сообщалось, Британия вышла из ЕС в ночь на 1 февраля. До конца 2020 года продлится переходный период, в течение которого сторонам необходимо договориться о дальнейших торговых отношениях.

ЕС предлагает Лондону соглашение на основе равной конкуренции без каких-либо пошлин и квот. Если стороны не договорятся, торговые отношения между Великобританией и ЕС будут регулироваться правилами Всемирной торговой организации, которые предусматривают наличие пошлин, пока не будет урегулирован вопрос об их возможном снижении.