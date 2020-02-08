Скачать
Суббота, 08.02.2020
В Украине заложено строительство двух боевых катеров
В Украине заложено строительство двух боевых катеров
Зеленский пригласил Папу Римского в Украину
Зеленский пригласил Папу Римского в Украину
Гибель Коби Брайанта: трагедию можно было избежать за 12 секунд
Гибель Коби Брайанта: трагедию можно было избежать за 12 секунд
В новом амплуа: украинская певица попробует себя в роли тренера "Лиги смеха"
Украинская певица попробует себя в роли тренера "Лиги смеха"

Германия готовится к встрече с ураганом "Зебине"

Германия готовится к встрече с ураганом "Зебине"
15:49 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Метеорологи прогнозируют порывы ветра от 100 до 175 километров в час.

В Германии приближается мощный ураган "Забине", который достигнет территории страны днем в воскресенье, 9 февраля. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Будет опасно", - предостерег метеоролог Андреас Фридрих с Немецкой метеорологической службы (DWD).

По прогнозам, порывы ветра будут достигать от 100 до 175 километров в час. Метеорологи предупреждают, что ураган может выкорчевывать деревья и срывать покрытие крыш. Самая опасная ситуация, по оценке Фридриха, ожидается в ночь на понедельник, 10 февраля.

Немецкая железная дорога Deutsche Bahn уже предупредила о возможных проблемах с железнодорожным сообщением и рекомендовала пассажирам воздержаться от поездок во временном промежутке между воскресеньем, 9 февраля, и вторник, 11 февраля. Крупнейшие транспортные осложнения ожидаются на севере и западе Германии.

Ураган в Стамбуле сорвал крыши и повалил деревья: туристов предупредили об угрозе (Фото, Видео)

Ураган, надвигающийся на Германию из Атлантики, как ожидается, около полудня воскресенья, 9 февраля, должен достичь северо-западных регионов страны.

На побережье Северного моря, по оценкам метеорологов, ожидаются порывы ветра до 120 километров в час. В течение следующих часов "Забине" будет следовать в южном направлении. Вечером в воскресенье ураган, вероятно, достигнет территории Айфелю и Нижнего Рейна, а в ночь на понедельник, 10 февраля, дойдет до Баварии. Во многих регионах страны сильный ветер будут сопровождать мощные ливни.

Напомним, На глубине 9 км в 27 км от города Неочорион на юго-западе Греции случилось землетрясение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Ураган, Ураган Зебине.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зима отменяется: в Украину идет потепление
02 В ВР зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника с должности
03 Импичмент Трампа: Главного свидетеля "вывели под сопровождением" из Белого дома
04 Завершение децентрализации: Совет Европы призывает изменить Конституцию Украины
05 Как сделать питьевую воду вкуснее и полезнее
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В аэропорту Харькова усилили контроль из-за коронавируса
В аэропорту Харькова усилили контроль из-за коронавируса
Зеленский попросил Папу Франциска помочь с освобождением пленных украинцев
Зеленский попросил у Папы Римского помощи
Боевики на Донбассе применили тяжелое вооружение
Боевики на Донбассе применили тяжелое вооружение
Оскар-2020: интересные факты о долгожданной кинопремии
Оскар-2020: интересные факты о долгожданной кинопремии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь