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Ураган в Стамбуле сорвал крыши и повалил деревья: туристов предупредили об угрозе (Фото, Видео)

Ураган в Стамбуле сорвал крыши и повалил деревья: туристов предупредили об угрозе (Фото, Видео)
11:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: DHA Photo

Новости мира:Ураган в Стамбуле вызвал значительные разрушения: со зданий ветром срывало крыши, выбило окна, а поваленные деревья повредили автомобили.

Ураган, который пронесся над Стамбулом, вызвал значительные разрушения, в частности, со зданий ветром сорвало крыши, выбило окна; поваленные деревья повредили автомобили, перекрыли дороги.

Метеорологи предупреждают о продолжающемся ухудшении погоды и возможных разрушительных последствиях по всей стране.

«Порывы ветра силой 50-80 км/ч вызвали разрушения в городе. С двух домов снесло крыши, повреждены вывески и билборды, в результате падения деревьев повреждены автомобили. Осадки вызвали затопления в некоторых районах», - сообщили муниципальные службы Стамбула.

Метеорологи предупреждают об ухудшении погодных условий по всей стране. В частности, на Мраморном и Эгейском морях ожидаются сильные штормы, на востоке страны прогнозируют сильные снегопады, на юге - интенсивное количество осадков в виде дождя. Сейчас в результате большого количества снега перекрыта трасса Стамбул-Анкара.

Накануне празднования Нового года граждан Турции и туристов, которые прибыли, в частности, в Стамбул, предупреждают об угрозе новых разрушений и просят отнестись ответственно к сохранению собственной жизни и здоровья, в т.ч. учесть возможные перебои в работе общественного транспорта.

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Сейчас в Стамбуле отменены несколько рейсов паромного сообщения. Некоторые самолеты, которые не смогли приземлиться, были направлены в другие аэропорты.

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Турция, Ураган, Стихия, Стамбул.
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