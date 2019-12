Ураган в Стамбуле сорвал крыши и повалил деревья: туристов предупредили об угрозе (Фото, Видео)

Ураган, который пронесся над Стамбулом, вызвал значительные разрушения, в частности, со зданий ветром сорвало крыши, выбило окна; поваленные деревья повредили автомобили, перекрыли дороги.

Метеорологи предупреждают о продолжающемся ухудшении погоды и возможных разрушительных последствиях по всей стране.

«Порывы ветра силой 50-80 км/ч вызвали разрушения в городе. С двух домов снесло крыши, повреждены вывески и билборды, в результате падения деревьев повреждены автомобили. Осадки вызвали затопления в некоторых районах», - сообщили муниципальные службы Стамбула.

Метеорологи предупреждают об ухудшении погодных условий по всей стране. В частности, на Мраморном и Эгейском морях ожидаются сильные штормы, на востоке страны прогнозируют сильные снегопады, на юге - интенсивное количество осадков в виде дождя. Сейчас в результате большого количества снега перекрыта трасса Стамбул-Анкара.

CLOSE CALL: Security camera footage captured the moment a tree collapsed in Istanbul due to strong winds, nearly crushing several pedestrians.



At least two vehicles were severely damaged, but no injuries were reported. https://t.co/yTixowNXtV pic.twitter.com/9gb66R07Z5

— ABC News (@ABC) December 31, 2019