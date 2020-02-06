В Греции произошло сильное землетрясение

Новости мира:На глубине 9 км в 27 км от города Неочорион на юго-западе Греции случилось землетрясение.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в 27 км от греческого города Неочорион.

Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

"Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции 6 февраля", - говорится в сообщении.

По данным EMSC, эпицентр стихийного бедствия был зафиксирован на глубине 9 км в 27 км от города Неочорион на юго-западе Греции.

В настоящее время нет информации о пострадавших и причиненном ущербе.

Как сообщалось, 30 января вблизи греческого острова Карпатос произошло землетрясение магнитудой 5,6. В тот же день произошло еще одно мощное землетрясение магнитудой 5,8 вблизи греческих островов Карпатос и Родос в Эгейском море.