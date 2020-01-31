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У границ Украины произошло мощное землетрясение

У границ Украины произошло мощное землетрясение
08:34 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Мощное землетрясение магнитудой 4,8 было зафиксировано ночью 31 января в Румынии.

Ночью в пятницу в Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение зафиксировано в 3:26 по киевскому времени в уезде Вранча. Очаг колебаний земной поверхности залегал на глубине 120 километров.

Толчки ощущались в радиусе 250 километров. Страны, на территории которых ощущалось землетрясение - Болгария, Молдова, Румыния и Украина.

Толчки ощущались на территории Одесской области без негативных последствий. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.

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Напомним, 41 человека погибли в результате землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции.

В Карибском море вечером 28 января произошло землетрясение магнитудой 7,7, толчки ощущались на Кубе и в США.

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Украина, Молдова, Румыния, Болгария, Землетрясение, Вранча, Землетрясение в Румынии.
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