Землетрясение в Карибском море докатилось до Майами: люди выбегали в панике

Новости мира:Землетрясение в Карибском море ощутили на побережье США.

Жители американского Майами ощутили толчки от мощного землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего в Карибском море.

Об этом сообщает Голос Америки.

«В центре Майами можно было увидеть группы людей, выбежавших из многоэтажных зданий... В пожарноспасательной службе округа Майами-Дейд проинформировали о множестве звонков с сообщениями о толчках, которые ощутили на себе люди, находившиеся в многоэтажных домах», - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что информации о пострадавших не поступало.

Как сообщалось, 28 января в Карибском море произошло землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр зафиксирован в 125 километрах к северо-западу от Ямайки.

Несмотря на силу толчков, о жертвах и значительных разрушениях пока не сообщается.