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Киев заснежит: жителей столицы предупредили о возвращении зимы

Киев заснежит: жителей столицы предупредили о возвращении зимы
22:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:Власти Киева готовятся к сильным и продолжительным осадкам со среды.

В Киеве в среду, 29 января, и до конца недели ожидаются сильные осадки, сообщает пресс-служба Киевской городской гос3ударственной администрации (КГГА) со ссылкой на Укргидрометцентр.

"КК "Киевавтодор" готова к осадкам, которые синоптики прогнозируют от среды до конца недели. Как сообщили в коммунальной корпорации, к снегу готовы 418 единиц спецтехники", - говорится в обнародованном пресс-службой КГГА во вторник вечером сообщении.

Так, в среду, 29 января, в столице прогнозируют сильные осадки. Дождь с переходом в мокрый снег, усилится ветер. Температура до +1°C. Ночью -1°C.

В четверг ожидается мокрый снег, возможно образование гололеда.

"Дорожники будут обрабатывать дороги и тротуары посыпочными материалами. Водителей призывают быть осторожными на дорогах", - говорится в сообщении.

Гололед и туман: водителей предупредили об опасности на дорогах

Кроме того для надлежащей работы снегоуборочной техники столичная власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

"Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы", - предупреждают в КГГА.

Также с целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам гражданской защиты КГГА напоминает жителям города о необходимости быть осмотрительными и осторожными.

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Киев, Погода, КГГА, Укргидрометцентр, Зима.
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