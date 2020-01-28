Киев заснежит: жителей столицы предупредили о возвращении зимы

Новости Украины:Власти Киева готовятся к сильным и продолжительным осадкам со среды.

В Киеве в среду, 29 января, и до конца недели ожидаются сильные осадки, сообщает пресс-служба Киевской городской гос3ударственной администрации (КГГА) со ссылкой на Укргидрометцентр.

"КК "Киевавтодор" готова к осадкам, которые синоптики прогнозируют от среды до конца недели. Как сообщили в коммунальной корпорации, к снегу готовы 418 единиц спецтехники", - говорится в обнародованном пресс-службой КГГА во вторник вечером сообщении.

Так, в среду, 29 января, в столице прогнозируют сильные осадки. Дождь с переходом в мокрый снег, усилится ветер. Температура до +1°C. Ночью -1°C.

В четверг ожидается мокрый снег, возможно образование гололеда.

"Дорожники будут обрабатывать дороги и тротуары посыпочными материалами. Водителей призывают быть осторожными на дорогах", - говорится в сообщении.

Кроме того для надлежащей работы снегоуборочной техники столичная власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

"Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы", - предупреждают в КГГА.

Также с целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам гражданской защиты КГГА напоминает жителям города о необходимости быть осмотрительными и осторожными.