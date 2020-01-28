Гололед и туман: водителей предупредили об опасности на дорогах

Новости Украины:Погода в Украине 28 января ухудшится, туман и гололед на дорогах.

Автомобильные дороги государственного значения на сегодняшнее утро на большинстве территории Украины местами мокрые, в ряде областей наблюдается туман. Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора.

"По состоянию на 6:00 28 января в центре, некоторых западных и восточных областях страны наблюдается туман, Закарпатской, Николаевской и Херсонской областях местами небольшой дождь. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей местами мокрое", - указали дорожники.

На перевальных участках дорог Торунского, Ивашковского и Орявского перевалов, как сообщается, - местами небольшой дождь, на Ужоцком перевале - туман. Состояние покрытия мокрое, на Вышковском перевале местами заснеженное.

На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков. Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 216 единицы техники и 260 рабочих, добавили в агентстве.

"За сутки на "горячую линию" Укравтодора от водителей относительно зимнего содержания дорог было две жалобы", - отметили дорожники.

Напомним, в ближайшие сутки, 28 января, с юго-запада Европы в Украину переместится порция более теплого и влажного воздуха, поэтому температура, особенно ночная, повысится.

Как сообщает Укргидрометцентр, в южной части, днем также и в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Донецкой области и на крайнем западе страны дождь, в горах с мокрым снегом. Ночью и утром в Украине, кроме северо-востока, туман.

Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7 ° тепла; в Карпатах в течение суток 1-6 ° мороза. В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6°.