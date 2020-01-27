Разрушительное землетрясение в Турции: число жертв опять возросло

Новости мира:Количество жертв землетрясения в Турции возросло до 41.

В турецкой провинции Элязыг из-под завалов извлекли тело еще одной жертвы землетрясения, таким образом, количество погибших возросло до 41.

Об этом в своем Twitter написал глава Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) Мехмет Гюллюоглу, сообщает Anadolu.

"Из-под завалов извлекли тело последней жертвы землетрясения. Продолжаются поиски", - сообщил Гюллюоглу.

Как сообщалось, 24 января на востоке Турции в 20:55 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр подземных толчков находился в городке Сивридже в провинции Элязыг.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), после землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше.

Подземные толчки ощущались в прилегающих к Элязыгу провинциях (Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери), а также на севере Сирии.