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Разрушительное землетрясение в Турции: число жертв опять возросло

Разрушительное землетрясение в Турции: число жертв опять возросло
17:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Количество жертв землетрясения в Турции возросло до 41.

В турецкой провинции Элязыг из-под завалов извлекли тело еще одной жертвы землетрясения, таким образом, количество погибших возросло до 41.

Об этом в своем Twitter написал глава Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) Мехмет Гюллюоглу, сообщает Anadolu.

"Из-под завалов извлекли тело последней жертвы землетрясения. Продолжаются поиски", - сообщил Гюллюоглу.

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Как сообщалось, 24 января на востоке Турции в 20:55 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр подземных толчков находился в городке Сивридже в провинции Элязыг.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), после землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше.

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Подземные толчки ощущались в прилегающих к Элязыгу провинциях (Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери), а также на севере Сирии.

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Все по теме:

Турция, Землетрясение, Стихийное бедствие, Элязыг, Мехмет Гюллюоглу.
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