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В Турции спасатели достали из-под завалов женщину с двухлетним ребенком: видео

В Турции спасатели достали из-под завалов женщину с двухлетним ребенком: видео
08:09 Сегодня Телеграф Фото: скриншот

Новости мира:В Турции спасатели достали из-под завалов живую двухлетнюю девочку.

Турецкие спасатели вытащили мать и ее 2,5-летнюю дочь из-под завала, вызванного мощным землетрясением. Видео спасения опубликовало агентство Anadolu.

Это произошло спустя сутки после землетрясения, жертвами которого уже стали 29 человек.

Соответствующую информацию озвучил министр здравоохранения страны Фахреттина Коджу.

Сообщается, что ребенок и ее мать были обнаружены под завалами в городе Элязыг. На данный момент операция по спасению женщины продолжается. Спасателям удалось передать ей под завалы медикаменты.

Ее дочь находится в сознании и на данный момент госпитализирована.

Напомним, 24 января на востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. Так, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в городе Сивридж. Эпицентр находился на глубине 10 километров над землей. Землетрясение ощущалось в соседних провинциях, Диярбакыре, Адиямане и Самсуне. Подземные толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.

Разрушительное землетрясение в Турции: Эрдоган прибыл на место происшествия

Жертвами землетрясения стали 38 человек. Количество пострадавших составляет 594 человека, на этот момент в больницах остаются 104 человека.

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Все по теме:

Землетрясение, Жертвы, Реджеп Эрдоган, Землетрясение в Турции, Элязыг, Жертвы землетрясения в Турции.
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