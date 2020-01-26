Разрушительное бедствие: В Турции заявили о новых жертвах землетрясения

Новости мира:Министр здравоохранения Турции заявил о увеличении числа погибших вследствие землетрясения.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что на данный момент подтверждена гибель 38 человек в результате землетрясения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Анадолу".

"Число жителей восточной провинции Элазыг, которые обратились в больницы после разрушительного землетрясения 24 января, снизилось до 104 человек, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Он напомнил, что с момента землетрясения прошло уже 41 часов.Подтверждена гибель 38 человек, четверо из которых умерли в соседней с Анкарой провинции Малатья", - говорится в сообщении.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийных бедствий Турции, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу в восточной провинции Элязыг, население которой составляет около 400 тыс. человек.

Очаг стихии, затронувшей также соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

Ранее сегодня, 26 января, сообщалось о 36 погибших. Также в посольстве уточнили информацию о возможных пострадавших среди украинцев от землетрясения.