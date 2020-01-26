Водная стихия: В Бразилии заявили о новых погибших

Новости мира:Власти Бразилии заявили, что в последствии сильных дождей и наводнений погибли не менее 46 человек.

В результате наводнений и сильных дождей в Бразилии погибли по меньшей мере 46 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"По меньшей мере 46 человек погибли в Бразилии, а более 25 тысяч были перемещены из-за широкомасштабных наводнений после штормов и сильных дождей, которые пролетели юго-востоком страны, заявили власти в воскресенье", - пишет издание.

Местные власти в Минас-Жерайс заявили в воскресенье, что 37 человек погибли, а более 17 тысяч были переселены или эвакуированы со своих домов. Еще 25 человек пропали без вести.

Due to the high volume of rain in some regions of ES, Brazil, residents are on full alert pic.twitter.com/qJ2bLCFn5C — C. Mendes ️‍ (@ClaudetteMendes) January 26, 2020

В прибрежном штате Эспириту-Санту погибло девять человек, более 8 тысяч были перемещены или эвакуированы, а три человека пропали без вести.

Heavy rain flooded a trail in the Recanto Ecologico Rio de Prata reserve in Brazil. It resulted in this beautiful scene pic.twitter.com/R2OwhfVGvk — Insider (@thisisinsider) January 25, 2020

Смертельное затопление произошло ровно через год после обрушения хвостовой плотины в городе Брумадиньо, также в штате Минас-Жерайс, повлекшее смерть более 250 человек в одной из худших горных катастроф в мире.