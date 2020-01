Водная стихия: В Бразилии заявили о новых погибших

В результате наводнений и сильных дождей в Бразилии погибли по меньшей мере 46 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"По меньшей мере 46 человек погибли в Бразилии, а более 25 тысяч были перемещены из-за широкомасштабных наводнений после штормов и сильных дождей, которые пролетели юго-востоком страны, заявили власти в воскресенье", - пишет издание.

Местные власти в Минас-Жерайс заявили в воскресенье, что 37 человек погибли, а более 17 тысяч были переселены или эвакуированы со своих домов. Еще 25 человек пропали без вести.

Due to the high volume of rain in some regions of ES, Brazil, residents are on full alert pic.twitter.com/qJ2bLCFn5C

— C. Mendes ️‍ (@ClaudetteMendes) January 26, 2020