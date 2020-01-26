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Водная стихия: В Бразилии заявили о новых погибших

Водная стихия: В Бразилии заявили о новых погибших
19:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости мира:Власти Бразилии заявили, что в последствии сильных дождей и наводнений погибли не менее 46 человек.

В результате наводнений и сильных дождей в Бразилии погибли по меньшей мере 46 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters. 

"По меньшей мере 46 человек погибли в Бразилии, а более 25 тысяч были перемещены из-за широкомасштабных наводнений после штормов и сильных дождей, которые пролетели юго-востоком страны, заявили власти в воскресенье", - пишет издание.

Местные власти в Минас-Жерайс заявили в воскресенье, что 37 человек погибли, а более 17 тысяч были переселены или эвакуированы со своих домов. Еще 25 человек пропали без вести. 

В прибрежном штате Эспириту-Санту погибло девять человек, более 8 тысяч были перемещены или эвакуированы, а три человека пропали без вести.

Большая вода: В Бразилии сообщили о новых жертвах ливней

Смертельное затопление произошло ровно через год после обрушения хвостовой плотины в городе Брумадиньо, также в штате Минас-Жерайс, повлекшее смерть более 250 человек в одной из худших горных катастроф в мире.

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Все по теме:

Бразилия, Наводнение, Ливень, Жертвы, Стихийное бедствие, Минас- Жерайс, Эспириту-Санту.
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