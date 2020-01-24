Мощное землетрясение на востоке Турции: есть погибшие (фото, видео)

Новости мира:Восток Турции всколыхнуло землетрясение, четыре человека погибли.

В результате землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего на востоке Турции, погибли четыре человека.

Об этом сообщил Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"В центре Сивридже разрушены 4-5 зданий. Четверо наших граждан погибли", - сообщил министр.

Землетрясение магнитудой 6,8 балла по шкале Рихтера произошло в пятницу в 20:55 по местному времени (19.55 по Киевскому времени) вблизи города Сивридже в провинции Елазиг на востоке страны.

На месте работают спасатели, эксперты предупреждают о возможном повторении толчков.

По данным сейсмологов, подземные толчки также ощутили в Сирии, Грузии и Армении.