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Мадагаскар страдает от наводнений: есть погибшие

Мадагаскар страдает от наводнений: есть погибшие
16:52 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: Твиттер

Новости мира:На Мадагаскаре из-за наводнений за последние две недели погибли шесть человек.

Продолжительные сильные дожди в течение последних 2 недель привели к гибели шести человек на Мадагаскаре, сообщает Floodlist.

Сильный дождь вызвал внезапные наводнения и оползни в некоторых районах Антананариву 8 января. Агентство по борьбе со стихийными бедствиями (BNGRC) страны сообщило о разрушениях. По данным BNGRC, 4 человека погибли и более 40 домов были повреждены или разрушены, в результате чего 136 человек были перемещены и почти 400 пострадали.

В тот же период СМИ сообщили, что 2 человека были смыты паводковыми водами в Дистрих д'Андапе. Около 60 человек были спасены от наводнения. Также с 7 по 8 января было зарегистрировано наводнение в портовом городе Махадзанга. 1515 человек были эвакуированы и размещены в различных приютах.

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В различных районах Мадагаскара с 20 января сильные дожди вновь усилились, что вызвало рост уровня воды в реках. Местные СМИ сообщают о подтоплении ряда населенных пунктов.

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Наводнение, Мадагаскар, Стихийное бедствие, Антананариву.
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