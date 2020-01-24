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"Черная полоса" продолжается: на Сидней надвигается новая смертельная опасность

"Черная полоса" продолжается: на Сидней надвигается новая смертельная опасность
16:29 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: Твиттер

Новости мира:Жителей Сиднея предупредили о надвигающемся нашествии смертельно опасных пауков.

Совсем недавно по Австралии прошли разрушительные пожары и на данный момент там идут проливные дожди. По мнению сотрудников Австралийского парка рептилий, в ходе сменивших жаркую погоду дождей на территории города Сидней может появиться большое количество очень ядовитых созданий. Речь идет о так называемых воронковых пауках, яд которых не опасен для животных, но смертелен практически для любого человека. 

О надвигающейся опасности было рассказано в научном издании ScienceAlert со ссылкой на Facebook австралийского парка. По оценкам ученых, в Австралии насчитывается более 40 видов воронковых пауков, но большинство из них не опасны для человека. Но среди них есть вид под названием Atrax robustus, от укуса которого в период с 1927 по 1981 год умерло около 13 человек.

Каждый год, в периоды высокой влажности, они выходят из своих нор частенько попадают на территории, в которых живут люди. Сейчас в Австралии очень влажно, поэтому местным жителям стоит быть осторожнее.

Воронковые пауки вида Atrax robustus вырастают в длину до 5 сантиметров и строят свои гнезда во влажных и прохладных местах. Бывали случаи, что они обитали прямо в домах, где жили люди. В определенных обстоятельствах укусы этого паука могут привести к смерти человека. Дело в том, что содержащееся в его яде вещество под названием дельта атракотоксин напрямую воздействует на человеческую нервную систему. Уже после 10 минут с момента укуса у жертвы нарушается кровообращение и начинаются одышка, приступы рвоты и диареи, потливость, судороги мышц и возникают другие неприятные симптомы. Организм будто сходит с ума и все это сопровождается ужасной болью.

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Если вовремя не отвести укушенного пауком человека в больницу, дело непременно заканчивается его смертью. К счастью, в 1980 году ученым удалось разработать противоядие, благодаря которому число смертей от укусов воронковых пауков достигло нуля. Ежегодно в больницы с укусами обращаются примерно 30-40 человек, но практически всех из них удается спасти.

Сыворотка, которая каждый год спасает сотни человеческих жизней, создается из крови животных с иммунитетом к этому яду. В большинстве случаев исследователи добывают яд из организма пауков и впрыскивают его в тела кроликов. Животные начинают производить антитела, которые и становятся основным компонентом спасительного противоядия.

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Хоть противоядие от укусов опасных пауков и существуют, исследователи все равно рекомендуют людям быть осторожнее. В лесу необходимо носить закрытую одежду, а если смертоносный паук оказался дома, его нужно аккуратно загнать в стеклянную банку. Паук не сможет выбраться из нее, поэтому у людей будет возможность отвезти его в австралийский парк рептилий.

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Австралия, Сидней, Пауки, Atrax robustus.
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