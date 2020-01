Погода не щадит: многострадальную Австралию накрыло мощным градом (Видео)

В столице Австралии Канберре выпал град с мячик для гольфа величиной.

Об этом сообщает 9NEWS.

"Мощный шторм накрыл австралийскую столицу градом", - говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей делятся фотографиями разбитых окон автомобилей. Как отмечает ВВС, градины - величиной с мячик для гольфа.

FIRST FIRES, NOW ICE: Severe storms lash parts of Australia, bringing golf ball-sized hail. https://t.co/0jmjbKmRnz pic.twitter.com/TbbkTZbJmg

— ABC News (@ABC) January 20, 2020