Погода не щадит: многострадальную Австралию накрыло мощным градом (Видео)

Новости мира:В Австралии выпал град с мячик для гольфа величиной.

В столице Австралии Канберре выпал град с мячик для гольфа величиной.

Об этом сообщает 9NEWS.

"Мощный шторм накрыл австралийскую столицу градом", - говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей делятся фотографиями разбитых окон автомобилей. Как отмечает ВВС, градины - величиной с мячик для гольфа.

FIRST FIRES, NOW ICE: Severe storms lash parts of Australia, bringing golf ball-sized hail. https://t.co/0jmjbKmRnz pic.twitter.com/TbbkTZbJmg — ABC News (@ABC) January 20, 2020

Ранее непогода уже нанесла ущерб в штате Виктория, в котором уже несколько месяцев бушуют масштабные лесные пожары.

Damage from Hail storms in Canberra, Australia. #hailstorm pic.twitter.com/fXG5PG3UiG — Senali De Silva (@senalids) January 20, 2020

Как сообщалось, Австралию, которая с сентября страдает от пожаров, а в течение нескольких последних дней - от дождей, накрыли пылевые бури.