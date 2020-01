Беда не приходит одна: Австралию накрывает пыль (Видео)

Австралию, которая с сентября страдает от пожаров, а в течение нескольких последних дней - от дождей, накрыли пылевые бури.

Об этом сообщает The Guardian.

Причиной бурь, которые погрузили города в темноту и покрыли местность слоем красной пыли, стали сильные ветры и грозы.

Бури начались в городе Нарромин в Новом Южном Уэльсе. Потом из-за сильного ветра, достигавшего 107 км/ч, быстро докатились до Дуббо и Паркеса, где ветер немного стих - 94 км/час.

Nyngan‘s Grace Behsman took this video of a huge dust storm rolling in as they approached town. Watch til end - scary moment when the storm overtakes and everything goes black. The dust storm has swept the west & is encroaching Dubbo. Remember: not everyone’s celebrating rain pic.twitter.com/5VMLrFbrrT

— Lucy Thackray (@LucyThack) January 19, 2020