Вид с космоса: NASA показало, как дым австралийских пожаров проделал кругосветное путешествие (Фото, Видео)

Новости экологии:Облака частиц от продуктов сгорания вернулись к восточному побережью Австралии.

Данные, собранные NASA с помощью метеоспутника Suomi NPP, показывают, как влияет дым, поднимающийся в последние месяцы от австралийских пожаров, на атмосферу нашей планеты в целом. Suomi несет на борту научные приборы, которые помогают оперативно делать широкий спектр измерений состояний суши, океана и атмосферы для системных прогнозов и получения развернутой картины "самочувствия" Земли.

Обнаружение пожаров - одна из задач спутников. Информация об очаге возгорания способна оказаться у местных властей территории, на которой оно случилось, уже через несколько часов. Благодаря постоянному мониторингу - спутники на геостационарной орбите обновляют грубые изображения пожаров, дыма и облаков каждые 5-15 минут - они зачастую первыми обнаруживают пожары в отдаленных регионах. Сбор этих данных воедино помогает получить картину развития происшествия, оценить, как будут развиваться события дальше, и определить масштаб урона - как для отдельных мест неподалеку от очага, так и в целом для планеты.

Крупные пожары - не просто источник страданий для живущих в этой местности и стране людей, растений и животных. Частицы дыма, попадая в атмосферу, могут распространяться очень далеко от места возгорания. При настолько мощном и долгом стихийном бедствии, которое наблюдается сейчас в Австралии, примеси смогли совершить кругосветное путешествие, и часть из них вернулась обратно к восточному побережью континента.

Данные, собранные спутником Suomi, показывают путь аэрозольных частиц вокруг земного шара. Черным кругом обведено облако дыма, добравшееся обратно до Австралии

Это определили с помощью фиксации данных об изменении аэрозольного индекса атмосферы. Регистрируя перемещения воздушных масс, несущих частицы, ученые отслеживают концентрацию аэрозолей в воздухе. Она определяется по количеству рассеянного излучения ближайшего ультрафиолетового диапазона. Основываясь на результатах таких расчетов, получают аэрозольный индекс - качественный показатель присутствия поглощающих ультрафиолет взвешенных микрочастиц.

Аэрозольный индекс по состоянию на 13 января 2020 года, рассчитанный на основе данных спутника Suomi. В этот день "дымный пояс" замкнулся: черным овалом обведены частицы, обошедшие весь земной шар, красным - "свежие" частицы

Качество воздуха во время таких событий, как разрушительные лесные пожары, - серьезная проблема, и речь, опять же, не только о близлежащих районах. Во-первых, высокие концентрации частиц несут потенциальные проблемы для здоровья людей в тех местах, где эти облака задерживаются, - а это могут быть далекие от точки возгорания регионы. Во-вторых, большие объемы взвешенной пыли и продуктов сгорания, поднятых при горении и перемещаемых по атмосфере планеты, могут влиять на климат в течение довольно долгого времени, охлаждая или нагревая землю, помогая или предотвращая образование облаков.

Дым от австралийских пожаров накрывает Новую Зеландию

Еще десять дней назад дым австралийских пожаров добрался до Южной Америки

Аэрозоли поглощают и рассеивают входящий солнечный свет, что снижает видимость и увеличивает оптическую глубину. Это может, в частности, усложнить адекватную работу авиасообщения и увеличить количество аварий самолетов. Там, где концентрация взвешенных частиц в атмосфере сильно увеличивается, формируются кучевые пирокумулятивные облака. Они при отсутствии дождя генерируют достаточно большое количество молний, достающих до земли. Это приводит к появлению новых пожаров.

Схема пожаров в восточной Австралии

Влияние австралийских пожаров на остальные регионы мира пока еще изучено не до конца. Однако в NASA уже заявили о "драматическом влиянии" возгораний на Новую Зеландию: они "вызвали серьезные проблемы с качеством воздуха в регионе и сделали снег на вершине гор заметно темнее". Потемнение снега на вершинах - не эстетическая проблема: изменение отражающей способности может значительно повлиять на климат в регионе. Также атмосферные изменения были отмечены в Бразилии.

Очевидно, что превентивные данные, собираемые со спутников, необходимо более полно использовать для предотвращения чрезмерных последствий пожаров и прогнозов о возможных бедствиях, что поможет подготовиться местным экстренным службам.