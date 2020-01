Вид с космоса: NASA показало, как дым австралийских пожаров проделал кругосветное путешествие (Фото, Видео)

Данные, собранные NASA с помощью метеоспутника Suomi NPP, показывают, как влияет дым, поднимающийся в последние месяцы от австралийских пожаров, на атмосферу нашей планеты в целом. Suomi несет на борту научные приборы, которые помогают оперативно делать широкий спектр измерений состояний суши, океана и атмосферы для системных прогнозов и получения развернутой картины "самочувствия" Земли.

Обнаружение пожаров - одна из задач спутников. Информация об очаге возгорания способна оказаться у местных властей территории, на которой оно случилось, уже через несколько часов. Благодаря постоянному мониторингу - спутники на геостационарной орбите обновляют грубые изображения пожаров, дыма и облаков каждые 5-15 минут - они зачастую первыми обнаруживают пожары в отдаленных регионах. Сбор этих данных воедино помогает получить картину развития происшествия, оценить, как будут развиваться события дальше, и определить масштаб урона - как для отдельных мест неподалеку от очага, так и в целом для планеты.

Крупные пожары - не просто источник страданий для живущих в этой местности и стране людей, растений и животных. Частицы дыма, попадая в атмосферу, могут распространяться очень далеко от места возгорания. При настолько мощном и долгом стихийном бедствии, которое наблюдается сейчас в Австралии, примеси смогли совершить кругосветное путешествие, и часть из них вернулась обратно к восточному побережью континента.

Данные, собранные спутником Suomi, показывают путь аэрозольных частиц вокруг земного шара. Черным кругом обведено облако дыма, добравшееся обратно до Австралии

Это определили с помощью фиксации данных об изменении аэрозольного индекса атмосферы. Регистрируя перемещения воздушных масс, несущих частицы, ученые отслеживают концентрацию аэрозолей в воздухе. Она определяется по количеству рассеянного излучения ближайшего ультрафиолетового диапазона. Основываясь на результатах таких расчетов, получают аэрозольный индекс - качественный показатель присутствия поглощающих ультрафиолет взвешенных микрочастиц.

Аэрозольный индекс по состоянию на 13 января 2020 года, рассчитанный на основе данных спутника Suomi. В этот день "дымный пояс" замкнулся: черным овалом обведены частицы, обошедшие весь земной шар, красным - "свежие" частицы

Качество воздуха во время таких событий, как разрушительные лесные пожары, - серьезная проблема, и речь, опять же, не только о близлежащих районах. Во-первых, высокие концентрации частиц несут потенциальные проблемы для здоровья людей в тех местах, где эти облака задерживаются, - а это могут быть далекие от точки возгорания регионы. Во-вторых, большие объемы взвешенной пыли и продуктов сгорания, поднятых при горении и перемещаемых по атмосфере планеты, могут влиять на климат в течение довольно долгого времени, охлаждая или нагревая землю, помогая или предотвращая образование облаков.

Дым от австралийских пожаров накрывает Новую Зеландию

SATELLITE SPOTLIGHT: @NOAA's #GOES16 is tracking the #smoke from the #Australia #bushfires as it circumnavigates the #Earth. The #NewSouthWales Rural #Fire Service @NSWRFS last reported that there are 136 #fires which continue to burn across NSW, 69 uncontained. #AustralianFires pic.twitter.com/SXVIFdLQpk

— NOAA Satellites - Public Affairs (@NOAASatellitePA) January 6, 2020