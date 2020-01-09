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Очень жаркий: для Австралии ушедший год стал самым засушливым за всю историю

Очень жаркий: для Австралии ушедший год стал самым засушливым за всю историю
13:21 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:2019 год стал самым жарким и засушливым за всю историю Австралии - это привело к мощнейшим пожарам.

Ученые собирают данные об общей температуре на территории Австралии с 1900 года, а данные об объеме осадков, выпадающих на всей территории страны, с 1910 года. Проанализировав данные с 1900 по 2019 годы, климатологи пришли к выводу, что прошлый год стал самым жарким за всю историю наблюдений — температура оказалась на 1,52° C выше среднего значения.

Этот показатель превышает предыдущий рекорд, зафиксированный в 2013 году — тогда температура на территории страны оказалась на 1,32° C выше среднегодовых значений.

Январь 2019 года был самым жарким месяцем за всю историю наблюдений в Австралии, а 18 декабря — самым жарким отдельно взятым днем, когда температура поднялась до рекордных 41,9° C.

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Эти температурные максимумы сопровождались рекордно низким уровнем осадков. В 2019 году на всей территории страны выпало всего 277,6 мм осадков. Это намного ниже предыдущего минимума в 314,5 мм, зафиксированного в 1902 году. В среднем по всей стране количество осадков оказалось на 40% в меньше, чем в среднем с 1961 по 1990 годы.

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Австралия, Экология, Климат, Изменение климата, Глобальное поотепление.
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