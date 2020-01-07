Число погибших животных из-за пожаров в Австралии перевалило за 1 миллиард

Новости мира:В Австралии из-за пожара уже погибло более миллиарда животных.

Из-за пожаров в Австралии уже погибли свыше миллиарда животных, причем большинство из них – в штате Новый Южный Уэльс. В этом количестве, заметим, учтены летучие мыши, лягушки и беспозвоночные.

Такое количество погибших животных озвучил эколог из университета Сиднея Крис Дикман, пишет американское издание HuffPost.

Ранее ученый говорил о 480 миллионах погибших животных, однако сейчас уже называет эту оценку "слишком скромной".

Сейчас уже свыше 800 миллионов погибших животных только в Новом Южном Уэльсе. Эта цифра исключает летучих мышей, лягушек и беспозвоночных. Вне всякого сомнения, в целом потери уже превысили 1 миллиард, – говорит Дикман.

По его словам, под угрозой полного исчезновения – черный какаду и два вида мелких сумчатых.

Огромные потери понесли коалы – уничтожено более 30% ареала их существования в Новом Южном Уэльсе и, вероятно, треть популяции в регионе.