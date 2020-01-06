Трагедия в Австралии: Канада заявила о полной поддержке

Новости мира:Канада направит в Австралию дополнительную команду пожарных.

Канада готовится направить в Австралию дополнительные отряды пожарных и снаряжения.

Об этом в Оттаве заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"С 3 декабря 2019 года почти 100 канадских пожарных находятся в Австралии и вскоре к ним прибудет пополнение. Эти канадцы предоставляют свой опыт и помощь австралийским коллегам, которые очень тяжело круглосуточно работают еще с ноября", - сказал Шампань.

Он отметил, что Канада огорчена все большим количеством жертв и разрушениями, вызванными лесными пожарами в Австралии. "Я поговорил с австралийским коллегой и подтвердил, что мы готовы при необходимости оказать дальнейшее содействие. Когда лесные пожары бушевали в Канаде, Австралия пришла на помощь. Мы делаем то же", - отметил дипломат.