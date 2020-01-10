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Пожары в Австралии могут привести к еще большему изменению погоды

Пожары в Австралии могут привести к еще большему изменению погоды
16:00 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Ученые считают, что мощные пожары в Австралии изменят климат на всей Земле.

Гигантские пожары формируют собственную погоду — горячий воздух и дым создают пирокумулятивные облака, в которых возникают молнии, приводящие к новым возгораниям. Такой тип облаков направляет дым высоко в стратосферу, где он сохраняется в течение нескольких месяцев и сильно влияет на погоду.

Ученые считают, что сейчас Австралия стала зоной с самой высокой плотностью пирокумулятивных облаков, известных человечеству. Кроме того, выбросы углекислого газа и сажи также негативно сказываются на экологической ситуации по всей Земле.

Например, дым от пожаров в Австралии уже достиг не только соседней Новой Зеландии, но и пересек Тихий океан в сторону Южной Америки. Представители правительства Чили заявили, что смог закрыл небо над большей частью страны.

Очень жаркий: для Австралии ушедший год стал самым засушливым за всю историю

Пожары в Австралии идут уже более полугода, однако за последний месяц они резко масштабировались. Сейчас на континенте горят миллионы гектаров земли, уже известно, что погибли более 1 млрд животных, в том числе птиц.

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Все по теме:

Пожары, Экология, Глобальное потепление, Климат, Изменение климата, Пожары в Австралии.
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