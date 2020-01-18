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Последствия пожаров: в австралийской реке погибли сотни тысяч рыб

Последствия пожаров: в австралийской реке погибли сотни тысяч рыб
22:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В Австралии из-за пепла от пожаров погибли сотни тысяч рыб.

В австралийском штате Новый Южный Уэльс дожди смыли пепел и осадок от лесных пожаров в реку Маклей, в результате чего погибли сотни тысяч рыб.

Об этом сообщает The Guardian.

"Сотни тысяч местных рыб погибли в северном Новом Южном Уэльсе после того, как дожди смыли пепел и осадок от лесных пожаров в реку Маклей", - говорится в сообщении.

Части реки Маклей, которую так любят рыбаки, превратились в то, что местные жители описывали как "смешанные с соплями отходы".

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По словам экологов, последствия гибели рыбы могут ощущаться в течение десятилетий, поскольку сильно пострадали такие долгоживущие виды, как австралийский окунь.

Рыба погибла, вероятнее всего, от недостатка кислорода. Попадание в воду пепла способствует размножению бактерий, которые выводят из воды кислород, после чего она становится мутной.

В Австралии второй день подряд идет сильный дождь и тушит пожары в лесах

Напомним, австралийские пожары уничтожили уже более миллиарда животных. Огонь разрушил более 1,2 тысячи домов и выпалил миллионы гектаров земли.

16 января в Австралии наконец начались сильные дожди, которые помогают тушить пожары.

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Все по теме:

Австралия, Рыба, Лесные пожары, Южный Уэльс, Стихийное бедствие, Маклей.
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