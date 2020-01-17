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В Австралии второй день подряд идет сильный дождь и тушит пожары в лесах

В Австралии второй день подряд идет сильный дождь и тушит пожары в лесах
10:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В пятницу, 17 января, в Австралии второй день подряд идут дожди, помогающие тушить многомесячные лесные пожары.

В Австралии второй день подряд льет сильный дождь и тушит многочисленные лесные пожары. Такие погодные условия значительно помогают борьбе с возгораниями, сообщает AFP.

Несмотря на десятки все еще непогашенных лесов, жители материка рады, что наконец-то осадки помогают их родине тушить пожары. Они надеются, что дожди будут идти еще несколько дней. Синоптики прогнозируют, что в выходные также пройдут дожди в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория.

Напомним, что австралийские пожары уничтожили более миллиарда животных. Огонь разрушил более 1200 домов и выпалил миллионы гектаров земли.

Пожары в Австралии: загрязнение воздуха в Мельбурне достигло опасного уровня

Ранее сообщалось, что Украина готова направить в Австралию, которую охватили масштабные лесные пожары, около 200 специально подготовленных спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Австралия, Дожди, Лесные пожары, Пожары в Австралии.
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