В Австралии второй день подряд идет сильный дождь и тушит пожары в лесах

В Австралии второй день подряд льет сильный дождь и тушит многочисленные лесные пожары. Такие погодные условия значительно помогают борьбе с возгораниями, сообщает AFP.
Несмотря на десятки все еще непогашенных лесов, жители материка рады, что наконец-то осадки помогают их родине тушить пожары. Они надеются, что дожди будут идти еще несколько дней. Синоптики прогнозируют, что в выходные также пройдут дожди в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория.
Напомним, что австралийские пожары уничтожили более миллиарда животных. Огонь разрушил более 1200 домов и выпалил миллионы гектаров земли.
Ранее сообщалось, что Украина готова направить в Австралию, которую охватили масштабные лесные пожары, около 200 специально подготовленных спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.