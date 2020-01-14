Пожары в Австралии: загрязнение воздуха в Мельбурне достигло опасного уровня

Новости мира:Уровень загрязнения воздухa в австралийском Мельбурнe достиг опасного уровня из-зa масштабных лесных пожаров.

Загрязнение воздуха в Мельбурне (Австралия) достигло опасного уровня из-за лесных пожаров. Об этом сообщает ABC.

Из-за чрезвычайного уровня загрязнения не работают открытые бассейны, а организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису отменили проведение матчей. Спасатели предупреждают горожан не покидать дома без особой нужды и др.

Австралийский банк оценил прямые убытки страны от лесных пожаров в $3,5 млрд. Как указывают эксперты банка, незастрахованные потери, требующие государственной компенсации, "примерно вдвое превышают застрахованные".

Прямые убытки экономики Австралии после лесных пожаров составят порядка $3,5 млрд. Такой прогноз обнародовала в понедельник одна из крупнейших финансово-кредитных организаций Австралии - банк Westpac.

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. Огнем были охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье. В результате пожаров на континенте погибли 26 человек, в том числе пятеро пожарных, уничтожено более 8,5 млн гектаров леса, порядка 3 тыс. жилых домов и более 6 тыс. административных и хозяйственных построек. По данным австралийских ученых, в результате пожаров погибли более 1 млрд животных.