Лесные пожары в Австралии: Из воздуха сбросили тысячи килограммов овощей, чтобы накормить животных

Австралийская национальная служба парков и дикой природы решила накормить диких животных, которые живут в труднодоступных местах, пострадавших от масштабных лесных пожаров.
Об этом сообщил министр энергетики и окружающей среды Австралии Мэтт Кин. На своей страничке в Фейсбук он опубликовал фото, на котором изображено как работники нацслужбы парков сбрасывают с самолета морковь.
Мэтт Кин окрестил данную акцию "Операцией скалистого кенгуру", в честь животных, которые первыми получили провизию.
Чтобы накормить животных, на самолеты загрузили тысячи килограммов овощей, преимущественно морковь и батат. Австралийские службы сбрасывали продукты с воздуха.
По данным Сиднейского университета из-за пожаров, которые продолжаются с осени 2019 года, погибло больше миллиарда животных.
Напомним, Дэна Уайт призвал помочь Австралии в борьбе с лесными пожарами.