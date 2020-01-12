Лесные пожары в Австралии: Из воздуха сбросили тысячи килограммов овощей, чтобы накормить животных

Новости мира:Работники нацслужбы парков сбросили из самолетов тысячи килограммов овощей, чтобы накормить животных, которые пострадали от лесных пожаров.

Австралийская национальная служба парков и дикой природы решила накормить диких животных, которые живут в труднодоступных местах, пострадавших от масштабных лесных пожаров.

Об этом сообщил министр энергетики и окружающей среды Австралии Мэтт Кин. На своей страничке в Фейсбук он опубликовал фото, на котором изображено как работники нацслужбы парков сбрасывают с самолета морковь.

Мэтт Кин окрестил данную акцию "Операцией скалистого кенгуру", в честь животных, которые первыми получили провизию.

Чтобы накормить животных, на самолеты загрузили тысячи килограммов овощей, преимущественно морковь и батат. Австралийские службы сбрасывали продукты с воздуха.

По данным Сиднейского университета из-за пожаров, которые продолжаются с осени 2019 года, погибло больше миллиарда животных.

Напомним, Дэна Уайт призвал помочь Австралии в борьбе с лесными пожарами.