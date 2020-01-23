Скачать
Четверг, 23.01.2020
Зеленский прилетел в Израиль: что в планах у президента (Фото)
Зеленский прилетел в Израиль: что в планах у президента (Фото)
Гончарук: Вокруг правительства ведется много сейчас провокаций
Гончарук: Вокруг правительства ведется много сейчас провокаций
Михайлюк набрал 13 очков: Дейтройт обыграл Сакраменто
Михайлюк набрал 13 очков: Дейтройт обыграл Сакраменто
23 января - приметы и обряды на Григорьев день
23 января - приметы и обряды на Григорьев день

В Австралии во время тушения лесных пожаров разбился самолет с американским экипаж

В Австралии во время тушения лесных пожаров разбился самолет с американским экипаж
09:48 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:На юго-востоке Австралии с радаров пропал крупный транспортный самолет, который тушил лесные пожары.

В Австралии разбился пожарный самолет с экипажем из США.

Крупный транспортный самолет С-130 Hercules, который используют для сброса воды, пропал на юге Нового Южного Уэльса в 4.30 по Киеву, сообщает BBC News Украина.

Причина катастрофы пока неизвестна.

Руководитель провинции Гладис Береджиклян заявил, что самолет потерпел крушение в Снежных горах, к югу от столицы страны Канберры.

Беда не приходит одна: Австралию накрывает пыль (Видео)

Трое членов экипажа не были идентифицированы, но чиновники заявили, что они граждане США.

Пожарная служба штата заявила, что экипаж наняли по контракту для борьбы с пожарами в Австралии.

По всей стране на фоне жары и сильного ветра бушуют более 80 пожаров.

Как сообщалось ранее, пожары в Австралии продолжаются с сентября 2019 года.

По данным СМИ, огонь опустошил более 10 млн гектаров лесов, погибли не менее 30 человек и очень много животных.

Напомним, в Австралии выпал град с мячик для гольфа величиной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Австралия, Самолет, Пожар в Австралии, Пожарный самолет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Драка в Киеве: Рябошапка открыл дело против Кивы
02 Зеленский ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным в Израиле
03 Есть и худеть: продукты питания, в которых совсем нет калорий
04 Эпидемия в Китае: аэропорт "Борисполь" получил письмо от лаборатории Минздрава
05 Президент Швейцарии посетит Украину для обсуждения новой программы помощи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
Курс валют 23 января: доллар и евро пошли вверх
Курс валют 23 января: доллар и евро пошли вверх
Печальная ситуация на фронте: погиб украинский военный
Ситуация на фронте: погиб украинский военный
Великий пост в 2020 году: когда начинается и когда заканчивается
Великий пост в 2020 году: когда начинается и когда заканчивается
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь