В Австралии во время тушения лесных пожаров разбился самолет с американским экипаж

В Австралии разбился пожарный самолет с экипажем из США.
Крупный транспортный самолет С-130 Hercules, который используют для сброса воды, пропал на юге Нового Южного Уэльса в 4.30 по Киеву, сообщает BBC News Украина.
Причина катастрофы пока неизвестна.
Руководитель провинции Гладис Береджиклян заявил, что самолет потерпел крушение в Снежных горах, к югу от столицы страны Канберры.
Трое членов экипажа не были идентифицированы, но чиновники заявили, что они граждане США.
Пожарная служба штата заявила, что экипаж наняли по контракту для борьбы с пожарами в Австралии.
По всей стране на фоне жары и сильного ветра бушуют более 80 пожаров.
Как сообщалось ранее, пожары в Австралии продолжаются с сентября 2019 года.
По данным СМИ, огонь опустошил более 10 млн гектаров лесов, погибли не менее 30 человек и очень много животных.
Напомним, в Австралии выпал град с мячик для гольфа величиной.