В Австралии во время тушения лесных пожаров разбился самолет с американским экипаж

Новости мира:На юго-востоке Австралии с радаров пропал крупный транспортный самолет, который тушил лесные пожары.

В Австралии разбился пожарный самолет с экипажем из США.

Крупный транспортный самолет С-130 Hercules, который используют для сброса воды, пропал на юге Нового Южного Уэльса в 4.30 по Киеву, сообщает BBC News Украина.

Причина катастрофы пока неизвестна.

Руководитель провинции Гладис Береджиклян заявил, что самолет потерпел крушение в Снежных горах, к югу от столицы страны Канберры.

Трое членов экипажа не были идентифицированы, но чиновники заявили, что они граждане США.

Пожарная служба штата заявила, что экипаж наняли по контракту для борьбы с пожарами в Австралии.

По всей стране на фоне жары и сильного ветра бушуют более 80 пожаров.

Как сообщалось ранее, пожары в Австралии продолжаются с сентября 2019 года.

По данным СМИ, огонь опустошил более 10 млн гектаров лесов, погибли не менее 30 человек и очень много животных.

Напомним, в Австралии выпал град с мячик для гольфа величиной.