Скачать
Среда, 22.01.2020
"Шестой год в моей стране идет война": Зеленский выступил в Давосе (Видео)
"Шестой год в моей стране идет война": Зеленский выступил в Давосе (Видео)
"Грязная" нефть в "Дружбе": "Укртранснафта" завершила вытеснение
"Грязная" нефть в "Дружбе": "Укртранснафта" завершила вытеснение
Украинец завоевал "бронзу" в последний день Юношеской Олимпиады
Украинец завоевал "бронзу" в последний день Юношеской Олимпиады
Евровидение 2020: какой стране букмекеры пророчат победу
Евровидение 2020: какой стране букмекеры пророчат победу

Не спешите в Испанию: МИД предупреждает украинцев

Не спешите в Испанию: МИД предупреждает украинцев
18:53 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: twitter.com

Новости Украины:Вследствие "разгулявшегося" урагана "Глория" МИД Украины выпустило рекомендации для граждан, которые находятся в Испании.

В связи с ухудшением погодных условий на территории Испании в результате чрезмерных снежных и дождевых осадков министерство иностранных дел выпустило рекомендации гражданам Украины, которые находятся в Испании.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе министерства в среду вечером.

Министерство рекомендует отслеживать сообщения компетентных органов Испании о возможных перекрытиях автомобильных дорог, соблюдать рекомендации местных органов контроля дорожного движения, а также заблаговременно проверять возможные изменения в расписании движения воздушного, наземного и водного транспорта.

Шторм Глория: Испания сообщила о новых жертвах стихийного бедствия

По сообщению Генеральной дирекции дорожного движения МВД Испании по состоянию на 21 января, в результате снежной бури "Глория" на более чем 200 автомобильных дорогах движение утруднено, при этом более 30 дорог перекрыто.

Государственное метеорологическое агентство Испании 21 января объявило красный уровень предупреждения на территории провинции Теруэль в связи с чрезмерными снежными осадками. При планировании путешествий украинцам рекомендуют проверять актуальную ситуацию и прогнозы погодных условий на территории Испании на вебсайте AEMET.

В Испании на заводе произошел мощный взрыв: погиб человек и восемь пострадали

Актуальную информацию о ситуации на автомобильных дорогах на территории Испании можно отслеживать на сайте Генеральной дирекции дорожного движения Испании. Также информацию можно получить в службе Генеральной дирекции дорожного движения Испании по телефону 011, если звонить из Испании.

Сейчас из-за погодных условий осложненной остается ситуация на дорогах в провинциях Теруэль (снежные осадки), Альбасете, Мурсия (снежные осадки), Барселона, Жирона и Таррагона (штормовое предупреждение), Валенсия, Кастельон и Аликанте (штормовое предупреждение и снежные осадки).

Последствия пожаров: в австралийской реке погибли сотни тысяч рыб

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию на автомобильных дорогах Испании необходимо безотлагательно сообщать местные компетентные органы по единому номеру экстренной помощи 112.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, МИД рекомендует украинуам безотлагательно обращаться по номерам "горячих линий" в Посольство Украины в Испании (+ 34 620 641 324), Генеральное консульство Украины в Барселоне (+ 34 629 382 936), Консульство Украины в Малаге (+ 34 636 548 017), или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38044238 16 57, адрес электронной почты [email protected]

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Испания, Стихийное бедствие, Шторм Глория.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики назвали ошибки, которые делают чай опасным напитком
02 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 23 января
03 Зима повернула в правильном направлении: прогноз погоды на ближайшие дни
04 Как предотвратить образование тромбов?
05 Врачи назвали целебные свойства помело
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: погиб военнослужащий ВСУ
День в ООС: погиб военнослужащий ВСУ
Два самых молодых премьера в мире встретились в Давосе
Два самых молодых премьера в мире встретились в Давосе
Не спешите в Испанию: МИД предупреждает украинцев
Не спешите в Испанию: МИД предупреждает украинцев
Нацотбор 2020: результаты жеребьевки полуфиналистов (Видео)
Нацотбор 2020: результаты жеребьевки полуфиналистов (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь