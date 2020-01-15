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В Испании на заводе произошел мощный взрыв: погиб человек и восемь пострадали

В Испании на заводе произошел мощный взрыв: погиб человек и восемь пострадали
09:26 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Взрыв на нефтехимическом комплексе в Таррагоне, что в автономной области Каталония на северо-востоке Испании, привел к гибели одного человека.

В результате взрыва на заводе BASF в каталонском городе Таррагона погиб минимум один человек, восемь получили ранения, один человек считается пропавшим без вести. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

Тело жертвы взрыва нашли в доме за два километра от эпицентра событий. Сообщается, что ударная волна привела к обвалу дома, который похоронил под собой своего жителя.

В результате взрыва один человек, работник завода считается пропавшим без вести.

 Что же касается раненых, то экстренные службы насчитали восьмерых. Состояние двоих очень тяжелое, у одного лица травмы меньшей степени тяжести, еще пять получили незначительные повреждения.

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Завод, на котором произошла авария, - единственный в Испании производитель этиленоксида, химического соединения, которое используется для изготовления моющих средств, растворителей и других продуктов, а также гликоля, одного из основных сырьевых материалов в производстве пластмассы.

Утечки токсичных веществ в результате взрыва, по уверениям властей, не произошло.

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Испания, Взрыв, Каталония, Взрыв на заводе, Взрыв в Испании.
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